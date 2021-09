Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Pkw touchiert Kinderwagen ++ Einbruch in Forsthaus - Feuerlöscher entleert und Pkw/Lkw VW mitgenommen ++ Vandalismus-Serie an Pkw - geparkte Fahrzeuge zerkratzt - mehr als 13.000 Euro Sachschaden

Lüneburg (ots)

Presse - 07.09.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - Vandalismus-Serie an Pkw - geparkte Fahrzeuge zerkratzt - mehr als 13.000 Euro Sachschaden

Ein gutes Dutzend abgestellter Pkw beschädigte ein Unbekannter vermutlich im Verlauf der Morgenstunden des 06.09.21 im Bereich Volgershall sowie Am Wienebüttler Weg. Dabei wurden die Pkw der Marken VW, Fiat, Seat, Opel und Honda teilweise großflächig zerkratzt, so dass ein Sachschaden von mehr als 13.000 Euro entstand. Die Polizei ermittelt und bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Kellereinbrüche - Polizei ermittelt

Zu einer Serie von Kellereinbrüchen kam es im Zeitraum vom 28.08. bis 06.09.21 in einem Mehrfamilienhaus in der Ritterstraße. Dabei wurden die Vorhängeschlösser/Sicherungen von diversen Kellern gewaltsam geöffnet. Betroffen waren insgesamt sechs Kellerverschläge, wobei in zwei Fällen Werkzeug erbeutet wurde. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Streitigkeiten in Spielothek

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 33 und 51 Jahre alten Männern kam es in den Nachmittagsstunden des 06.09.21 in einer Spielothek Am Berge. Im Rahmen eines Streites schubste der 33-Jährige gegen 16:00 Uhr den Älteren, so dass dieser eine Schramme am Kopf erlitt. Neben dem Strafverfahren sprach der Betreiber dem 33-Jährigen ein Hausverbot aus.

Lüneburg - Taschendieb -> Brieftasche entrissen

Die Brieftasche eines 21-Jährigen erbeutete ein dreister Dieb in den Morgenstunden des 06.09.21 im Bereich der Unterführung Altenbrückertorstraße. Der junge Mann hatte gegen 10:15 Uhr die Brieftasche in der Hand, als ein Unbekannter ihm diese entriss und damit flüchtete. Eine Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg.

Lüchow-Dannenberg

Schnega, OT. Kreyenhagen - Einbruch in Forsthaus - Feuerlöscher entleert und Pkw/Lkw VW mitgenommen

Zu einem Einbruch in ein nur gelegentlich genutztes Forsthaus in Kreyenhagen kam es im Verlauf des letzten Wochenendes zwischen dem 04. Und 06.09.21. Unbekannte hatten eine Tür aufgebrochen, die Räumlichkeiten betreten und durchsucht. Dabei gelangten sie auch an die Schlüssel eines auf dem Grundstück abgestellten älteren petrol-farbenen VW-Pritschen-/Kastenwagen mit Kfz-Kennzeichen für Winsen/Luhe (WL) und fuhren mit diesem weg. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt auch in Zusammenhang mit den zwei weiteren Einbrüchen und Fahrzeugdiebstählen der jüngsten Vergangenheit in der Region. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Sachbeschädigung auf Schulgelände

Einen Sachschaden von mehr als 400 Euro verursachten Unbekannte im Zeitraum vom 05. auf den 06.09.21 im Schulgarten der Grundschule Lüchow. Dabei zerstörten die Vandalen vier Stühle, eine Steckdosenabdeckung sowie eine Markise. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - "beim Wheelie" löst sich Vorderrad - Gesichtsverletzungen

Gesichtsverletzungen erlitt ein 13 Jahre alter Radfahrer in den Nachmittagsstunden des 06.09.21 im Breeser Weg. Der Junge hatte "jugendtypisch" ein sog. "Wheelie" auf dem Hinterrad angesetzt. Dabei löste sich gegen 16:00 Uhr das Vorderrad aus der Gabel, so dass der Junge stürzte und sich verletzte.

Uelzen

Bad Bevensen - Pkw touchiert Kinderwagen - tiefstehende Sonne

Vorsorglich mit dem Rettungswagen in Klinikum Uelzen musste drei Kleinkinder in den Morgenstunden des 06.09.21 gebracht werden. Ein 67 Jahre alter Fahrer eines Pkw Suzuki war gegen 08:00 Uhr in der Röbbeler Straße unterwegs und bog links in den Ostpreußenweg ein. Auf Grund von Sonneneinstrahlung übersah der Fahrer eine 29 Jahre alte Fußgängerin (Tagesmutter), welche mit ihrem Doppel-Kinderwagen mit zwei Kindern am/im Wagen und einem Kind an der Hand gerade die Fahrbahn des Ostpreußenwegs im Einmündungsbereich in Rtg. Röbbeler Straße /Innenstadt überquerte. Der Suzuki-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte den linken Hinterreifen des Kinderwagens, wodurch dieser abriss und der Kinderwagen abkippte. Ein Kind fiel durch das Kippen auf die Motorhaube des Pkw und erlitt leichte Verletzungen. Die beiden anderen Kinder kamen mit dem Schrecken davon. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von gut 100 Euro.

Uelzen - Radfahrerin kollidiert mit Pkw - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 56 Jahre alte Radfahrerin in den Nachmittagsstunden des 06.09.21 auf der Landesstraße 270. Die Frau wollte gegen 15:15 Uhr von Esterholz kommend in Fahrtrichtung Uelzen auf den linksbeginnenden Radweg einbiegen, achtete nicht auf den folgenden Verkehr und kollidierte mit einem Pkw Dacia einer 75-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.200 Euro.

Suhlendorf, OT. Schlieckau - Einbruch in Scheune scheitert - Täter verletzte sich - Blut hinterlassen

In ein Scheunengebäude in Schlieckau versuchte ein Unbekannter bereits im Zeitraum vom 17. bis 20.08.21 einzubrechen. Dabei scheiterte und verletzte sich der Täter und hinterließ Blut, dass die Polizei nun im Rahmen der Spurensuche sichern konnte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - "aufgefahren"

Zu einem Auffahrunfall kam es in den frühen Nachmittagsstunden des 06.09.21 in der Hauenriede. Eine 67 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda musste gegen 14:15 Uhr verkehrsbedingt halten. Eine folgende 26 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi bemerkte dieses zu spät und fuhr auf, so dass die 67-Jährige leichte Verletzungen erlitt und ins Klinikum gebracht wurde. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.600 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell