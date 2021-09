Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Presse - 06.09.21 - Nachtrag: schwerer Verkehrsunfall auf Tankstellengelände - Fußgängerin gegen Gebäude gedrückt ++ erneuter Brand in leerstehendem Gebäude - Mann aufgegriffen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - schwerer Verkehrsunfall auf Tankstellengelände - Fußgängerin gegen Gebäude gedrückt - vermutlich vom Bremspedal gerutscht

Schwerste Verletzungen erlitt eine 80 Jahre alte Fußgängerin/Passantin in den Nachmittagsstunden des 06.09.21 auf dem Gelände einer Tankstelle in der Universitätsallee. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein 77 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler gegen 14:25 Uhr beim Rückwärtsfahren an eine Zapfsäule von der Bremse gerutscht und kam aufs Gaspedal. Der Pkw beschleunigte daraufhin rückwärts und fährt mit dem Heck gegen den Verkaufsraum der Tankstelle. Die 80-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt zu Fuß zwischen Pkw und Verkaufsraum, wurde erfasst und wird schwerverletzt. Sie wurde in eine Spezialklinik nach Hamburg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 5.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Lüneburg - erneuter Brand in leerstehendem Gebäude - Mann aufgegriffen

Zu einem kleineren Brand kam es erneut in den Mittagsstunden des 06.09.21 in einem leerstehenden Gebäudekomplex im Rotenbleicher Weg. Die Feuerwehr war gegen 13:15 Uhr im Einsatz. Zu einem größeren Sachschaden kam es nicht. Eingesetzte Polizeibeamte konnten im Umfeld einen 22 Jahre alten Lüneburger antreffen. Der geistig eingeschränkte Lüneburger machte wirre Angaben und ist tatverdächtig das Feuer verursacht zu haben. Nach Abschluss der strafprozessuellen Maßnahmen wurde der Mann seinem Betreuer übergeben. Die weiteren Ermittlungen auch zu weiteren Bränden der jüngsten Vergangenheit dauern an.

