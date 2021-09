Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Anhänger macht sich selbständig

Totalschaden entstand am Sonntag in Heidenheim an einem Wohnwagen.

Ulm (ots)

Ein schnelles Ende fand die Fahrt in den Urlaub für einen Mann aus dem Raum Heidenheim. Der 61-Jährige hatte seinen Wohnwagen an sein Auto gehängt und war am frühen Sonntag losgefahren. Gegen 2 Uhr führt sein Weg durch die Nattheimer Steige. Hier rutschte der Wohnwagen aus der Anhängerkupplung. Dann rollte er gegen eine Gartenmauer. Durch den Aufprall entstand am Wohnwagen Totalschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Weiterer Schaden entstand ebenfalls nicht. Wie sich der Wohnwagen lösen konnte, steht bislang nicht fest.

Die Polizei rät, vor der Urlaubsfahrt alles rund ums Fahrzeug genau zu überprüfen. Auch den Sitz des Anhängers und die Beladung, Achslast, Stützlast und Anhängelast. Ist die Ladung falsch verteilt, kann die Stützlast zu hoch oder zu niedrig sein. Auch eine negative Stützlast ist möglich, aber gefährlich. Achten sie also auf die richtige Lastenverteilung, lassen Sie sich beim Anhängerkauf beraten.

