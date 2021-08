Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an PKW

Hildesheim (ots)

Freden - In der Zeit vom 31.07.21, 22:00 Uhr und 01.08.2021, 12:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten PKW. Dabei handelte es sich um einen PKW der Marke Ford, welcher in dem Fredener Uferweg abgestellt wurde. An dem Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel, sowie ein Reifen beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Alfeld in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 05181/91160

