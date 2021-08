Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Beschädigter Pkw auf dem HIT-Parkplatz

Hildesheim (ots)

Am Samstag den 31.07.2021 gegen 13:40 Uhr kam es auf dem Parkplatzgelände des HIT-Marktes im Hildesheimer Stadtteil Ochtersum zu einer Beschädigung an einem Pkw. Drei bislang unbekannte Personen gingen nach dem Einkauf zurück zu ihrem dunklen, dreitürigen Pkw, bei welchem es sich vermutlich um einen Opel Adam handelt. Als eine Person durch die Beifahrertür in das Fahrzeug stieg, schlug die Tür hierbei gegen einen daneben geparkten VW Golf-Kombi und beschädigte diesen so im Bereich der hinteren Tür. Die Insassen des Kleinwagens fuhren anschließend vom Parkplatz ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Insassen des Kleinwagens oder mögliche Zeugen werden gebeten sich zur Klärung des Sachverhalts in der Polizeiinspektion Hildesheim unter 05121 939 112 oder 05121 939 115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell