Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Alfeld - Vom 31.07.2021, 19:00 Uhr, auf den 01.08.2021, 09:15 Uhr, wurde in der Föhrster Straße in Alfeld, ein am Fahrbahnrand abgeparkter Renault beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Heck des PKW des Geschädigten entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Alfeld in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 05181/91160

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell