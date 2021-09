POL-LG: +++Brand in Kleingartenkolonie+++Drogenfahrt auf Kleinkraftrad+++Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht+++Verkehrsunfall mit Motorrad+++Dreister Wechselgeldtrick+++

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 09.09.2021

Lüneburg:

Stadt Lüneburg: Moped am Kreideberg entwendet Ein roter Roller mit dem Versicherungskennzeichen 492LZC ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einem Parkplatz in der Thorner Straße gestohlen worden.

Brand in Kleingartenkolonie

Am Mittwochabend gegen 02.00 Uhr meldeten mehrere Jugendliche ein Feuer in einem Kleingartenverein in der Bleckeder Landstraße. Hier brannten mehrere Außenmöbel und ein Sonnenschirm, diese wurden von der Feuerwehr abgelöscht. Durch den Brand wurden auch Dachteile des angrenzenden Holzhauses in Mitleidenschaft gezogen. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Drogenfahrt auf Kleinkraftrad

Sein Kleinkraftrad muss der 41jährige jetzt wohl erst einmal für längere Zeit stehen lassen. Nachdem eine Polizeistreife ihn am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr an der Lüner Rennbahn kontrolliert haben, konnte er keine Fahrerlaubnis vorlegen, die besitzt er nach eigenen Angaben schon länger nicht mehr. Da bei ihm außerdem der Verdacht bestand vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert zu haben, wurde durch die Beamten eine Blutprobe gegen ihn angeordnet. Nun erwarten ihn mehrere Strafverfahren.

Auffahrunfall durch blendende Sonne

Die 43jährige Fahrerin eines Peugeot hat gestern Morgen gegen 08.00 Uhr zu spät gesehen, dass auf der Erbstorfer Landstraße an der Ampel zur Gorch-Fock-Straße schon ein PKW vor der roten Ampel stand. Sie fuhr der 36jährigen auf ihren Audi auf. Dabei wurden die beiden Fahrerinnen der PKW und die zwei und achtjährigen Kinder der Verursacherin leicht verletzt. Alle Personen mussten nicht ärztlich behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von mehr als 10.000 Euro.

Vermisste Seniorin wieder da

Eine 73jährige Seniorin aus dem Stadtteil Bockelsberg war am gestrigen Abend nach einem Besuch bei Nachbarn nicht nach Hause gekommen. Ihr Mann meldete sie daraufhin bei der Polizei als vermisst, da sie an Demenz leidet. Die Polizei leitete Suchmaßnahmen, unter anderem mit einem Rettungshund ein. Am Donnerstagmittag wurde die Dame dann zufällig in einem Discounter in der Dahlenburger Landstraße angetroffen. Ihr ging es gesundheitlich gut, sie wurde von der Polizei nach Hause zu ihrem Lebenspartner gebracht.

Scharnebeck:

Kollision im Kreisel Eine 81jährige PKW Fahrerin fuhr am Mittwochmittag gegen 13.00 Uhr von der Adendorfer Straße aus in den Kreisel am Schiffshebewerk ein und übersah den vorfahrtberechtigten 63jähriger Fahrer einer Vespa. Der versuchte noch auszuweichen, konnte die Kollison aber nicht mehr verhindern. Er zog sich leichte Verletzungen durch den Sturz zu.

Adendorf:

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht Einen Sachschaden von mehr als tausend Euro verursachte ein Fahrzeug am Donnerstag zwischen 07.00-10.00 Uhr in der Dorfstraße 28a. Der unbekannte Fahrer ist vermutlich rückwärts gegen die dort stehende Grundstücksmauer mit Zaun gefahren und hat diese teilweise aus der Verankerung gerissen. Der Verursacher und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Adendorf zu melden. Tel.:04131-854010.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow: Störung des Marktbetriebes Die 34jährige wollte einfach nicht auf die Polizei hören. Erst schrie sie am Mittwochmorgen auf dem Wochenmarkt in der Langen Straße so laut herum, dass sie damit den regulären Marktbetrieb erheblich störte, dann befolgte sie nicht die Anweisung der hinzugerufenen Polizei, den Ort zu verlassen. Somit wurde sie kurzzeitig durch die Polizei in Gewahrsam genommen.

Verkehrsunfall mit Motorrad

Auf der Landesstraße zwischen Hitzacker und Neu Darchau, in Höhe der Einmündung nach Tießau ist es am Donnerstagmorgen gegen 05.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad gekommen. Der 56jährige Fahrer eines Nissan übersah den vorfahrtberechtigten 54jährigen Motorradfahrer, der auf der Landesstraße in Richtung Neu Darchau unterwegs war. Der wurde durch den Zusammenstoß zum Glück nur leicht verletzt in die Elbe-Jeetzel-Klinik verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Uelzen:

Stadt Uelzen: Dreister Wechselgeldtrick Die 70jährige hatte ein großes Herz und wollte am Mittwoch gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Fischerhofstraße eine Spende geben. Hierfür wurde sie von einer männlichen Person angesprochen, der die Spendengelder für eine Blinden und Taubstummenvereinigung sammeln will. Die Dame übergab ihm einen 50,- Euro Schein, mit der Bitte um Rückgeld. Das sah der Betrüger anders, erst wollte er das Geld an seinem Fahrzeug wechseln, dann verschwand er damit ganz.

Körperliche Auseinandersetzung in Unterkunft In einer Gemeinschaftsunterkunft ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Männer gekommen. Hierbei verletzte ein 33jähriger seinen jüngeren Kontrahenten mit einem Messer oberflächlich am Hals. Das 23jährige Opfer konnte vor Ort ambulant versorgt werden, der Verursacher wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Einbruch in Sportheim

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Soltauer Straße eingebrochen. Ob etwas aus dem Vereinsheim gestohlen wurde kann noch nicht abschließend gesagt werden. Es wurden im Innenraum mehrere Türen angegangen.

Suhlendorf:

Gescheiterter Einbruch bei der Feuerwehr Unbekannte Täter versuchten in dem Zeitraum von Dienstag- bis Mittwochnachmittag in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in der Hansenstraße einzudringen. Sie schlugen eine Scheibe ein, kamen hier aber nicht weiter und verließen die Örtlichkeit ohne Beute.

Weste:

Fluchtversuch mit Kleinkraftrad gescheitert Als der 32jährige am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr von der Polizei auf der Landesstraße kontrolliert werden sollte, gab er Gas. Die Beamten konnten ihn jedoch kurze Zeit später stellen und sich den Fluchtversuch erklären. Der Fahrer stand mit mehr als einem Promille erheblich unter Einfluss von Alkohol, hatte sein Gefährt nicht versichert und auch keine Fahrerlaubnis hierfür. Mehrere Strafverfahren gegen ihn wurden eingeleitet.

