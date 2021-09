Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: +++Streithähne in der Innenstadt+++Brennende Altpapiertonne+++Betäubungsmittel nach Bedrohung sichergestellt+++Küchenbrand im Einfamilienhaus+++

PI Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg /Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 08.09.2021

Lüneburg:

Stadt Lüneburg:

Streithähne in der Innenstadt

Schon morgens gegen halb neun gerieten die beiden Männer Am Sande aneinander. Erst schlug der 40jährige seinem 53jährigen Kontrahenten mit einer Bierdose ins Gesicht, anschließend versuchte er ihn noch mit seinem Fahrrad anzufahren. Dies gelang ihm nicht, aus Wut darüber warf er dann eine Bierflasche nach ihm, diese verfehlte den 53jährigen, der nun aber genug von den Attacken auf ihn hatte und dem Angreifer mit der Faust ins Gesicht schlug. Beide Männer verletzten sich leicht durch ihre Handlungen. Die hinzugezogene Polizei leitet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen beide Streithähne ein.

Ebenfalls zu einem Streit, bei dem die Polizei eingreifen musste, kam es am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr in der Herberge zur Heimat. Hier soll sich ein 26jähriger mit einem 39jährigem laut und verbal auseinandergesetzt haben. Im Zuge dessen soll der 26jährige dann ein Klappmesser in bedrohlicher Haltung gegenüber dem 39jährigen gezeigt haben. Nachdem Zeugen die Polizei verständigten, verließ der Verursacher die Örtlichkeit, für die er sowieso ein Hausverbot hat. Er konnte von den eintreffenden Beamten im Nahbereich angetroffen werden, das Messer konnte nicht mehr aufgefunden werden, ein Strafverfahren wird trotzdem gegen ihn eingeleitet.

Einbruch ins Schützenheim

Noch unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Montag auf Dienstag durch ein Fenster in die Räumlichkeiten des Lüneburger Schützenhauses. Aus diesem entwendeten die Täter im Anschluss zwei Bohrmaschinen, es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Am Tatort konnten von der Polizei Spuren gesichert werden.

Brennende Altpapiertonne

Am frühen Mittwochmorgen geriet eine Altpapiertonne in der Straße Vor dem Bardowicker Tore, auf unbekannte Weise in Brand. Die Tonne wurde durch das Feuer komplett zerstört, an der Wand des angrenzenden Gebäudes sind Verfärbungen durch Rußanhaftungen zu erkennen. Ein Zeuge hatte der Polizei das Feuer gemeldet, die dieses mithilfe Feuerlöschers ablöschen konnte.

Anders sah es dagegen am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in einem Haus am Sternkamp aus. Hier war vermutlich der Toaster in der Küche durch Unachtsamkeit in Brand geraten. Nachbarn bemerkten den Rauch aus dem Fenster und gaben der 83jährigen alleinigen Bewohnerin des Hauses Bescheid, dieses zu verlassen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, da die Flammen inzwischen auf Teile der Küche übergegangen waren. Die 83jährige wurde zur ärztlichen Versorgung vorsorglich ins Klinikum verbracht. Eine Sachschadensschätzung lag der Polizei noch nicht vor, das Haus ist bis auf den Küchenbereich weiter bewohnbar.

Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Am Dienstagvormittag führte die Polizei mit mehreren Beamten an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Verkehrskontrollen durch. Die Beamten deckten hierbei unter anderem eine gefälschte Hauptuntersuchungsplakette am Fahrzeug, sowie Verstöße gegen das Straßenverkehrs -und das Betäubungsmittelgesetz auf. Außerdem wurden Ordnungswidrigkeiten wegen des Verstoßes gegen die Gurtpflicht geahndet.

Adendorf:

Taschendiebe im Bekleidungsgeschäft

Einer 82jährigen Dame wurden am Dienstagvormittag zwischen 10.00-12.00 Uhr die Geldbörse und ihr Schlüsselbund aus der verschlossenen Handtasche im Bekleidungsgeschäft in der Artlenburger Landstraße entwendet. Zeugen die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich gerne an der Polizeistation Adendorf unter der Rufnummer: 04131-854010 oder bei der Polizei Lüneburg unter der Rufnummer:04131-83062215.

Dahlenburg:

Verbotenes Rauchen im Linienbus

Die 17jährige befand sich am Dienstag gegen 14.00 Uhr im Linienbus zwischen Barendorf und Neu Darchau. Auf dem Sitz vor ihr befand sich ein junges Pärchen, welches sich im Bus verbotenerweise eine Zigarette anzündete. Vermutlich wurde hier aber kein normaler Tabak verraucht, denn dem Opfer fühlte sich durch das Einatmen des Qualmes auf einmal gar nicht mehr gut, erlitt Übelkeit und Schweißausbrüche, brauchte aber keine ärztliche Hilfe. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen das Duo ein.

Lüchow-Dannenberg:

Lüchow:

Wutentbrannt gegen Mülleimer getreten

Der 28jährige war am Dienstagmittag gegen 14.30 Uhr sichtlich aufgebracht, als er am Busbahnhof im Amtshof angetroffen wurde. Er soll hier gegen einen Mülleimer getreten und diesen damit aus der Halterung gebrochen haben. Hierdurch entstand ein Schaden von mindestens hundert Euro. Auf Nachfrage seitens der alarmierten Polizei stritt er dies zuerst ab, räumte es dann wieder ein und entschuldigte es damit, dass er überreizt worden sei. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Hitzacker

Wechselseitige Körperverletzung

Der 20jährige und der 78jährige gerieten am Dienstagabend gegen 18.00 Uhr in der Straße Am Langenberg aneinander. Erst stritten sie über ein Auto, welches aus der Seitenstraße einfuhr. Dann soll der 78jährige dem noch im Fahrzeug sitzenden 20jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der wiederum stieg aus und soll seinem Kontrahenten gegen die Stirn geschlagen und ans Bein getreten haben. Ernstlich verletzt wurde keiner von beiden.

Uelzen:

Stadt Uelzen

Feuerlöscher im Parkhaus entleert

Einen schlechten Scherz haben sich die Täter im Uelzener Parkhaus in der Mauerstraße am Dienstagnachmittag gegen 15.00 Uhr erlaubt. Sie entleerten einen Pulverlöscher in der zweiten Etage. Das Pulver, welches in Brandsituationen zum Ablöschen eines Feuers dient, lag nun auf dem Boden des Parkhauses. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Suhlendorf

Strohballen aufgeschnitten

Unbekannte Täter richteten einen Sachschaden von mehreren hundert Euro mit dieser Tat an. Sie zerschnitten und zerstachen am Dienstag zwischen 08.00-15.00 Uhr,mehr als 50 eingeschweißte zu Rundballen gepresste Strohballen. Diese lagern auf den Weiden an einem Feldweg in Kölau-Növenthien. Die Polizei konnte Spuren am Tatort sichern und bittet nun Zeugen sich zu melden, falls diesen Personen oder Fahrzeuge in umliegender Gegend aufgefallen sind. Hinweise bitte direkt an die Polizeistation Rosche unter der Telefonnummer:05803-969340.

Wriedel

Betäubungsmittel nach Bedrohung sichergestellt Erst bedrohte der 35jährige den 61jährigen am späten Dienstagabend im Gartenweg verbal, dann fuhr er mit seinem Fahrrad davon. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten den Verursacher im Ort auf dem Fahrrad antreffen. Dieser versuchte vergeblich vor der Polizei davon zu strampeln, konnte jedoch eingeholt werden. In seinen Taschen fanden die Beamten dann geringe Mengen von Betäubungsmitteln. Nun erwarten den 35jährigen gleich mehrere Strafverfahren.

Suderburg:

Diebstahl aus Schulbus

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter einen auf dem Parkplatz in der Marktstraße abgestellten Schulbus an der Vordertür geöffnet. Aus dem Bus wurden dann lediglich Süßigkeiten von geringem Wert und eine Pfandflasche entwendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell