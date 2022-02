Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Motorrad durch Brand völlig zerstört

Dinslaken (ots)

Am gestrigen Freitagabend rückte die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in die Dinslakener Innenstadt aus. An der Einsatzstelle lag auf dem Gehweg ein Motorrad, welches bereits in Vollbrand stand. Die Feuerwehr ging schnellstmöglich mit einem Trupp unter Atemschutz gegen das Feuer vor, konnte den Totalschaden an dem Zweirad jedoch nicht mehr verhindern. Durch die Wärmestrahlung wurde leider auch ein neben der Gefahrenstelle parkendes Fahrzeug beschädigt. Die Einsatzkräfte der Hauptwache konnten die Arbeiten nach einer knappen halben Stunde beenden und einrücken.

