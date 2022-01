Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Mülltonnenbrand in Hiesfeld

Dinslaken (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brannten in Hiesfeld zwei Mülltonnen vollständig nieder. Die Mülltonnen standen am dortigen Jugendzentrum P-Dorf. Das Feuer wurde durch ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem Strahlrohr abgelöscht. Ein Gebäudeschaden konnte durch die Feuerwehr in der Nacht nicht festgestellt werden. Nach ca. 25 Minuten war der Einsatz für die eingesetzten Kräfte der Hauptwache beendet.

