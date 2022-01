Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Person aus verrauchter Wohnung gerettet

Dinslaken (ots)

Gestern Abend gegen 22:00 Uhr wurde die Feuerwehr Dinslaken zur Eppinkstr. alarmiert. Anwohner hatten einen Rauchwarnmelder gehört und im Treppenraum Brandgeruch wahrgenommen. Die Mieterin der Wohneinheit, aus dem der Rauchwarnmelder ertönte, wurde noch in der Wohnung vermutet. Ein Trupp der Feuerwehr verschaffte sich umgehend einen Zugang in die Wohnung. Dort konnte die Bewohnerin gefunden und ins Freie gerettet werden. Da sie Brandrauch eingeatmet hatte, wurde sie, vom ebenfalls alarmierten Notarzt, vor Ort versorgt und in ein Krankenhaus gefahren. Die Ursache der starken Verrauchung war ebenfalls schnell gefunden. Auf dem Herd stand ein brennender Topf. Die Feuerwehr lüftete das Erdgesch0ß und die übrigen Bewohner konnten wieder zurück in ihre Wohnungen. Im Einsatz waren die Einheiten Hauptwache, Eppinghoven, Stadtmitte und der Einsatzleitwagen. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes war die Eppinkstrße zwischen Kreisverkehr und Schanzenstraße gesperrt.

