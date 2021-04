Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf B64

Warendorf (ots)

Am Freitag (16.04.21, 15.50 Uhr) ereignete sich in Warendorf auf der B64, in Höhe der Kreuzung mit der K3 und der Straße Hellegraben, ein Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Münster befuhr die B64 von Warendorf aus in Richtung Münster. Er beabsichtigte die Kreuzung mit der K3 zu passieren und weiter in Richtung Münster zu fahren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 45-jähriger Warendorfer mit seinem Pkw die K3 in Richtung Warendorf. Dieser fuhr, trotz der für ihn Rotlicht zeigender Ampel, in den Kreuzungsbereich ein und wollte diesen geradeaus in die Straße Hellegraben passieren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wobei die beiden Fahrzeugführer verletzt wurden. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer von ca. 1 Stunde war die B64 in Höhe der Unfallstelle gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell