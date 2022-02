Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Zeitgleich zwei Feuerwehreinsätze

Dinslaken (ots)

Gestern Abend löste an gleich zwei Gebäuden im Stadtgebiet die automatische Brandmeldeanlage aus. Dadurch wurden innerhalb kurzer Zeit die Einheiten Hauptwache, Stadtmitte, Hiesfeld, Eppinghoven und der Rettungsdienst alarmiert. Im Brandfall sorgen diese Anlagen für eine schnelle Alarmierung der Feuerwehr. Personen in dem betroffenen Gebäude werden frühzeitig gewarnt und können das Gebäude zügig verlassen. Einige Anlagen steuern auch die ersten Löschmaßnahmen, sodass sich ein Brand nicht so schnell ausbreiten kann. An beiden Objekten konnte zum Glück kein Brand lokalisiert werden. Die Anlagen konnten nach kurzer Kontrolle wieder in den Ruhezustand geschaltet werden. Die Einsatzdauer betrug 60 Minuten.

