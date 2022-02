Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen und Diebstähle - Unfall

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall bei Spurwechsel

Am Mittwoch um kurz vor 11:30 Uhr wollte eine 47-jährige Mini-Lenkerin auf der Dr.-Adolf-Schneider-Straße von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln. Hierbei übersah sie einen von hinten heranfahrenden VW Golf eines 78-Jährigen und kollidierte mit diesem. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Lorch: Sachbeschädigungen und Diebstähle

Seit Anfang Februar kam es in Waldhausen im Bereich der Reinhold-Maier-Straße und im Bereich des Baggersees vermehrt zu Sachbeschädigungs- und Diebstahlsdelikten. Unter anderem wurde an der Kirche zwischen dem 07.02 und dem 08.02.22 Fensterscheiben beschädigt und zwischen dem 01.02. und dem 02.02.22 die Fassade beschmutzt. Im Bereich des Baggersees wurden Mülleimer beschädigt und zwischen dem 11.02.und dem 12.02.22 zwei Hinweisschilder entwendet. In derselben Nacht wurde in der Plüderhäuser Straße das Ortschild abmontiert. Dieses konnte allerdings im Bereich der Remstalhalle wieder aufgefunden werden. Der Polizeiposten Lorch bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07172 / 7315

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell