Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Mercedes Oldtimer gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Willich-Schiefbahn (ots)

In der Nacht zu Freitag stahlen Unbekannte von der Büttgener Straße in Schiefbahn ein Mercedes Cabrio 190 SL. Der rote Oldtimer aus dem Jahr 1960 mit dem Kennzeichen VIE-N 639 hat ein schwarzes Dach und wurde aus einer Garage gestohlen. Die Kripo fragt: Wer kann Angaben zum Verbleib des Cabrio oder zu Tatverdächtigen machen? Hinweise über die Rufnummer 02162/377-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. /wg (946)

