Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Unfall beim Abbiegen - Radfahrer wird leicht verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am heutigen Mittwoch gegen 07.40 Uhr bog ein 61-jähriger Süchtelner mit seinem Pkw von der Düsseldorfer Straße nach links in den Gehlingsweg ab. Hier missachtete er offenbar die Vorfahrt eines 21-jährigen Radfahrers aus St. Tönis, der auf dem Radweg aus Richtung Hochstraße fuhr. Bei der Kollision wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. /wg (943)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell