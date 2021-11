Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Unbekannte stellen Absperrgitter auf Straße - Polizei ermittelt

Schwalmtal-Amern (ots)

Das Verkehrskommissariat ermittelt aktuell wegen eines versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. In der Nacht zum 01. November bemerkten Einsatzkräfte auf der Hauptstraße in Amern mehrere Absperrgitter, die über die gesamte Straßenbreite aufgestellt waren. Unbekannte hatten das Hindernis an einer dunklen Stelle der Hauptstraße nahe der Ringstraße errichtet. Zeugen sprachen von mehreren dunkel gekleideten Personen, die die Gitter gegen 01.30 Uhr von einer Baustelle auf die Straße gezogen hatten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Bei Eintreffen des Streifenwagens hatten sich die Unbekannten bereits entfernt. Hinweise auf Tatverdächtige erbitten die Ermittler über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (942)

