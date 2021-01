Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach Unbekanntem - Tatverdächtiger stellt sich

Minden (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung baten unsere Ermittler am Freitag nach Hinweisen zu einem Mann, der sich aus einem Geldautomaten 1.000 Euro eines anderen Kunden angeeignet hatte. Darauf gingen im Verlauf des Wochenendes diverse Hinweise ein. Aber auch dem Tatverdächtigen blieb die Fahndung nicht verborgen und so stellte er sich in den Abendstunden des Freitags auf der Polizeiwache Minden. Bisher hat sich der 22-Jährige noch nicht zu den Vorwürfen eingelassen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell