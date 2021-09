Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht auf Parkplatz im Grüttweg - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.09.2021, zwischen 07.20 Uhr und 12.50 Uhr, parkte eine Frau ihre silbernen Pkw Seat Ibiza, auf dem Parkplatz im Grüttweg neben dem Campingplatz. Als sie gegen 12.50 Uhr an ihren Seat zurückkam stellte sie fest, dass die komplette linke Fahrzeugseite beschädigt war. Nach Sachlage streifte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den Seat der Frau. Der Unbekannte fuhr weiter ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am Seat beträgt etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, erhofft sich Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug geben können, da der Parkplatz stark frequentiert werde.

