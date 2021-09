Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Sachbeschädigung auf Baustelle - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Mit einer Schraubzwinge versuchten Unbekannte zwischen Freitag, 24.09.2021 und Montag, 27.09.2021 einen Baucontainer bei einem Lebensmittelgeschäft in der Todtmooser Straße aufzuhebeln. Zudem wurde auf der Großbaustelle ein Starkstromkabel durchtrennt und an einem Radlader die Beleuchtungseinrichtung abgeschlagen. Ferner Kletterten der oder die Unbekannten auf einen Autokran. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 300 Euro. Der Polizeiposten Wehr (07762/80780) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am vergangenen Wochenende auf der Baustelle gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

