Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Grabstein zum wiederholten Male beschmiert - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zum wiederholten Male kam es auf dem Friedhof in Eggingen zu einer Beschädigung an einem Grabstein. Unbekannte beschmierten den Stein in der Vergangenheit mit rotem Lack. Neu dazu kamen nun Schmierereien mit einem schwarzen Edding. Der Tatzeitraum des neuen Schadens liegt zwischen Sonntag, 26.09.2021 und Montag, 27.09.2021. Der Polizeiposten Wutöschingen (07746/92850) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen auf dem Friedhof gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell