POL-VIE: Brüggen-Bracht: Autofahrer missachtet Vorfahrt einer Radfahrerin - Radfahrerin leicht verletzt

Brüggen-Bracht (ots)

Am Mittwoch gegen 10.50 Uhr ist ein 33-jähriger Deutscher aus Brüggen in Bracht von der Straße Angenthoer nach rechts auf die Brüggener Straße abgebogen. Dabei musste er die Vorfahrt gewähren und hielt mit der Front seines Autos auf dem dort verlaufendem Radweg an. Dadurch missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 54-jährigen Radfahrerin aus Brüggen, die berechtigt linksseitig auf dem Radweg fahren musste. Die 54-Jährige habe noch versucht zu bremsen und stieß mit dem Auto zusammen. Dabei wurde sie leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Viersener Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. /mr (944)

