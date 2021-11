Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst- St. Tönis/Vorst: Ein vollendeter und ein versuchter Einbruch angezeigt

Tönisvorst- St. Tönis/Vorst (ots)

Vermutlich zwischen dem 27. Oktober und dem 03. November brachen Unbekannte in ein Haus auf dem Pastorsbusch in St. Tönis ein. Der oder die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf. Was die Einbrecher stahlen, steht noch nicht fest. Ebenfalls am Mittwoch bemerkten die Eigentürmer eines Hauses auf der Buyschstraße in Vorst Hebelmarken an der Terrassentür. Wann es genau zu dem Einbruchsversuch gekommen war, kann nicht gesagt werden. Jedoch gelangten der oder die Täter nicht ins Haus. In beiden Fällen erbittet die Kripo Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (945)

