Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Berauscht geflüchtet

Gegen ein Brückengeländer fuhr ein 20-Jähriger am Sonntag in Herbrechtingen.

UlmUlm (ots)

Gegen 7.30 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, weil er ein lautes Geräusch in der "Lange Straße" hörte. Er rief die Polizei. Die kam und stellte an einem beschädigten Brückengeländer Teile von einem Fahrzeug fest. Die Beamten nahmen sofort die Fahndung nach dem Pkw auf, von dem die Teile stammten. Zwischen Mergelstetten und Heidenheim stoppten die Beamten einen BMW. Der war beschädigt. Die Beamten kontrollierten den Autofahrer. Dabei rochen sie Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht der Polizei, dass der 18-Jährige zu viel davon intus hat. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille der Autofahrer hatte.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge muss der BMW in der "Lange Straße" in Richtung Heidenheim unterwegs gewesen sein. Das Fahrzeug rutschte auf der glatten Straße, kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und blieb an einem Brückengeländer stehen. Danach flüchtete der Autofahrer. Ein 20-jährige Mitfahrer trug bei dem Unfall leichte Blessuren davon. Rettungskräfte behandelten seine Verletzungen an der Unfallstelle. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Unfallverursachers. Er muss sich nun für seine Taten verantworten. Ein Abschlepper barg den Pkw. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 5.000 Euro.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

++++2226078

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell