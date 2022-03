Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Roller entwendet - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Oppenweiler: Wohnungseinbruch

Am Montag in der Zeit zwischen 13 Uhr und 21 Uhr wurde in der Allensteiner Straße in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Einbrecher drangen gewaltsam über ein Fenster ein und durchsuchten das Gebäude nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck und Bargeld. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise. Sollten Anwohnern oder Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die in Tatzusammenhang stehen könnten, werden diese gebeten sich unter Tel. 07191/9090 zu melden.

Backnang: Container aufgebrochen

Auf einer Baustelle in der Gartenstraße wurde über das vergangene Wochenende ein Werkzeugcontainer aufgebrochen. Die Diebe entwendeten daraus Maschinen, wie z.B. Akkugeräte, Schleifgeräte, Bohrhammer, Hochdruckreiniger, Kabel, etc. im Wert von ca. 5000 Euro. Die Polizei Backnang bittet nun zur Klärung der Tat um sachdienliche Hinweise und nimmt diese unter Tel. 07191/9090n entgegen.

Remshalden-Geradstetten: Lkw contra Pkw

Ein 60 Jahre alter Lkw-Fahrer kollidierte am Montagnachmittag kurz vor 14:30 Uhr beim Rechtsabbiegen in ein Grundstück in der Wilhelm-Enßle-Straße einen verkehrsbedingt stehenden Audi einer 37-Jährigen. Die Audi-Fahrerin sowie ihr im Pkw mitfahrendes Kleinkind wurden beim Unfall leicht verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Winnenden: Roller entwendet und beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen entwendeten bisher unbekannte Täter zwei Motorroller, die auf einem öffentlich zugänglichen Hof eines Kfz-Betriebs abgestellt waren. Diese wurden zwischenzeitlich nur wenige Meter entfernt in einem Hinterhof stark beschädigt wieder aufgefunden. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schwaikheim: Auto aufgebrochen

Am Montagnachmittag wurde an einem in der Rosenstraße bei der Gemeindehalle geparkten VW die Seitenscheibe eingeschlagen und eine im Auto liegende Handtasche entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 350 Euro geschätzt, das Diebesgut hat einen Wert von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Schwaikheim: Einbruch in Wohnhaus

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich am Montag in der Zeit zwischen 12:15 Uhr und 17:50 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Wilhelmstraße und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Die Einbrecher entwendeten ein Smartphone, Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

