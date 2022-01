Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kaminbrand geht glimpflich aus

Kreis Kaiserslautern (ots)

In der Harztaler Straße in Fischbach ist es am Donnerstagabend in einem Wohnhaus zum Kaminbrand gekommen. Gegen 19:30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei aus. Ein Spaziergänger hatte den Notruf gewählt, da Funken aus dem Kamin kamen. Die Feuerwehr konnte die Situation schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand weder Personen noch Sachschaden. Die Straße war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell