Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Verkehrsunfallflucht

Grauer VW Polo beschädigt

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Montag (3. Januar 2022) gegen 19.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Otto-Hahn-Straße einen grauen VW Polo. An dem Wagen wurden Kratzspuren an der linken Seite im Bereich der Türen festgestellt. Die Polizei sicherte Lackspuren an der Beschädigung. Vermutlich fuhr der Unfallverursacher einen silberfarbenen oder hellgrauen Pkw. Nach dem Zusammenstoß mit dem Polo entfernte sich der Fahrer pflichtwidrig. Zeugenhinweise zum Unfallhergang bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 - 1250. (ms)

