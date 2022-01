Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Kreis Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag in der Hauptstraße in Hochspeyer einen Unfall beobachtet haben. Ein unbekannter Autofahrer hat beim Ein- oder Ausparken in eine Lücke auf dem Parkplatz des Einkaufmarktes einen grauen Opel Zafira beschädigt. Der Fahrer des Zafiras war zwischen 14:15 Uhr und 15 Uhr einkaufen und parkte seinen Wagen auf dem Parkplatz. Als er zurückkam entdeckte er einen Schaden oberhalb des hinteren Radkasten auf der Beifahrerseite. Der unbekannte Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf mögliche Verursacher und/oder ein Fahrzeug, das an der beschriebenen Stelle beim Rangieren aufgefallen ist, nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 gern entgegen. |elz

