Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Einbruch in Imbiss

Heinsberg (ots)

Am 16. Juli (Freitag), gegen 00.30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, gewaltsam in einen Imbissstand einzudringen, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Humboldtstraße steht. Nachdem er bei seinem Vorhaben überrascht wurde, floh der Unbekannte, der dunkel gekleidet war, auf einem Herrenfahrrad in Richtung Karl-Arnold-Straße.

