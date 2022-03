Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Fahrradständer beschädigt - Gartenhütte niedergebrannt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Ein 18-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades vom Hersteller Aprilia fuhr am Montagabend gegen 18:20 Uhr die Bahnhofstraße entlang und wollte einen 49-jährigen Smart-Fahrer überholen. Dieser bog zeitlich nach links in die Blumenstraße ein, sodass es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Zweirad kam. Dieser konnte einen Sturz verhindern, wurde aber bei der Kollision leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1200 Euro geschätzt.

Weinstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Sonntagvormittag und Montagnachmittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren einen in der Großheppacher Straße parkenden VW Touran und verursachte hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden: Radfahrer nach Kollision mit Pkw leicht verletzt

Eine 55 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr die Kreisstraße 1866 aus Weinstadt kommend in Richtung Remshalden. Als sie kurz vor Grunbach nach rechts in Richtung abbiegen wollte, übersah sie einen 22-jährigen Radfahrer, der die Fahrbahn queren wollte und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer kam anschließend zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Waiblingen: Fahrradständer beschädigt

Im Zeitraum zwischen Freitag und Montag wurde die Fahrradständer vor dem Finanzamt aus der Verankerung gerissen und hierdurch beschädigt. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Alfdorf: Gartenhütte niedergebrannt

Die örtliche Feuerwehr war am Dienstagmorgen mit vier Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften zu einem Löscheinsatz im Winterhaldenweg im Einsatz. Dort kam es gegen 6 Uhr zu einem Brand in einer Gartenhütte, die letztlich komplett niederbrannte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Ein Übergreifen des Feuers auf ein nahestehendes Gebäude konnte verhindert werde. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

