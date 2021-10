Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verursacher flüchtet vom Unfallort

Trier (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden fandet die Polizeiinspektion Trier nach dem Verursacher. Der Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht vom 30.-31.10.2021 gegen 03:30 Uhr in der Eurenerstraße 12 i.H. der dortigen Apotheke. Demzufolge kollidierte der Verursacher mit einem braunen BMW X1, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Durch den Aufprall wurde die linke hintere Fahrzeugseite beschädigt. Das verursachende Fahrzeug dürfte an der vorderen bzw. hinteren rechten Seite stark beschädigt sein. Zeugen des Vorfall werden gebeten mit der Polizeiinspektion Trier Verbindung aufzunehmen.. (0651/97795210)

