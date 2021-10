Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aktualisierung zur Meldung vom 13.10.2021: Außreißerin zurück im Mädchenwohnheim

Pößneck (ots)

Die am vergangenen Wochenende als vermisst Gemeldete aus dem Mädchenwohnheim in Pößneck kehrte am Dienstagabend wohlbehalten eigenständig in das Heim zurück. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung.

