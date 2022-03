POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche und mutmaßliche jugendlicher Drogendealer

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Oppenweiler: Wohnungseinbruch Am Montag in der Zeit zwischen 13 Uhr und 21 Uhr wurde in der Allensteiner Straße in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Einbrecher drangen gewaltsam über ein Fenster ein und durchsuchten das Gebäude nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck und Bargeld. Die Polizei Backnang hat ...

mehr