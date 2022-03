Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Ablenkung Geldbeutel entwendet

Speyer (ots)

18.03.2022, 11:30-12:00 Uhr

Eine 73jährige Frau aus Speyer befand sich auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Iggelheimer Straße in Speyer. Sie legte ihren Geldbeutel kurzzeitig sichtbar in ihren Einkaufswagen ab. Unvermittelt wurde sie von einer männlichen Person angerempelt, dieser entschuldigte sich bei der Frau und ging weiter. Kurze Zeit später bemerkte sie den Diebstahl ihres Geldbeutels. Den Mann beschreibt die Geschädigte als ca. 20-30 Jahre alt, 1,85m groß und schlank. Es entstand ein Schaden von ca. 70 Euro.

Wer zum oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Wahrnehmungen auf den Parkplätzen der Einkaufsmärkte in der Iggelheimerstraße gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät niemals Wertgegenstände auch nicht kurzzeitig unbeaufsichtigt zu lassen und vor allem Geldbeutel und andere Wertgegenstände bzw. Taschen, in denen sich die Wertgegenstände befinden, immer am Körper zu tragen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell