Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Verkehrsunfallflucht in Stollhamm - Zeugenaufruf -

Delmenhorst (ots)

Butjadingen, OT Stollhamm, Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 2

Am Samstag, 06.11.2021, gegen 07.50 Uhr, kam es in Stollhamm, Hauptstraße 2, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines bisher unbekannten Pkw befuhr die Hauptstraße, aus Richtung Moorsee kommend, in Richtung Ortsmitte und stieß dabei in Höhe der Hausnummer 2 gegen den ordnungsgemäß geparkten Pkw eines Anwohners. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. An dem geparkten Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

