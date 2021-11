Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Trunkenheitsfahrten, Einbruch in Kiosk u.a.

Delmenhorst (ots)

Alkoholisierter Fahrzeugführer in Dötlingen:

Am Freitag den 05.11.2021, gegen 19:30 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Wildeshausen im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen PKW auf der Hauptstraße in Dötlingen. Da aus dem Fahrzeuginneren Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde dem 45-jährigen Fahrzeugführer aus Wildeshausen ein Atemalkoholtest angeboten, der einen Wert von 1,39 Promille ergab. Im Anschluss wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

PKW-Führer ohne Fahrerlaubnis:

Am Freitag den 05.11.2021 kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen gegen 20:00 Uhr einen PKW-Führer auf der Bundesstraße in Dötlingen. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 45-jährige Fahrzeugführer aus der Gemeinde Dötlingen nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Neben der Untersagung der Weiterfahrt, kommt auf den Fahrzeugführer eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Trunkenheit im Verkehr in Wardenburg:

Am Freitag den 05.11.2021, gegen 23:40 Uhr, stellte eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen einer Verkehrskontrolle Alkoholgeruch bei einem 18-jährigen Fahrzeugführer aus Garrel fest. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Betrunkener Fahrzeugführer in Ganderkesee:

Am Samstag den 06.11.2021 kontrollierten Beamte der Polizei Hude gegen 02:15 Uhr einen PKW-Führer im Anemonenweg in Ganderkesee. Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 29-jährige aus Delmenhorst stammende Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Kiosk-Einbruch in Sandkrug:

Am Samstag den 06.11.2021 kam es gegen 02:20 Uhr zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Bahnhofstraße in Sandkrug. Der bisher unbekannte Täter schlug dabei mit einem Besenstil eine Scheibe ein und verschaffte sich so Zugang zum Objekt. Im Anschluss wurden diverse Tabakwaren entwendet. Zum entstandenen Sachschaden können bisher keine Angaben gemacht werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04431-941115 von der Polizei Wildeshausen entgegengenommen.

