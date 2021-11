Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Jaderberg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, dem 4. November 2021, ereignete sich gegen 10:35 Uhr ein Verkehrsunfall an der Vareler Straße in Jaderberg. Beim Überqueren des Bahnübergangs stieß der Auflieger eines Sattelzugs mit weißer Zugmaschine gegen die Signalanlage der Schrankenanlage, die dabei beschädigt wurde und ausfiel. Durch diesen Schaden kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen in Jaderberg. Der Sattelzug setzte seine Fahrt in Richtung Varel fort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter 04731/99810 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell