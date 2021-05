Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf) Zusammenstoß an Einmündung (06.05.2021)

Oberndorf a. N. (ots)

Eine leicht verletzte Person sowie rund 8.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Zusammenstoßes zweier Audi, der sich am gestrigen Donnerstag gegen 22.15 Uhr an der Einmündung von der Lindenstraße zur Wettestraße ereignet hat. Ein 43-Jähriger, der auf der Lindenstraße unterwegs war und in die Wettestraße einbiegen wollte, missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden 37-Jährigen. Die beiden Pkw stießen zusammen. Hierdurch wurde der Audi des 37-Jährigen zweimal im Kreis geschleudert und kam schließlich auf dem Gehweg in der Lindenstraße zum Stehen. Die Beifahrerin wurde hierbei leicht verletzt. An dem Audi entstand Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Der Audi des 43-Jährigen wurde in Höhe von circa 2.000 Euro beschädigt. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

