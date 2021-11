Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Geldautomatensprengung in Wildeshausen +++ Täter flüchten in einem dunklen Pkw BMW über die BAB 1

BAB 28 +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 05. November 2021, beschädigten bislang unbekannte Täter gegen 04:15 Uhr durch Sprengen mittels eines bislang unbekannten Stoffes ein Geldautomatenhäuschen am Westring. Durch die Sprengung wurden die Außenmauern des Gebäudes sowie der darin befindliche Tresor stark beschädigt. Ob es zur Entwendung von Bargeld gekommen ist, konnte bislang nicht geklärt werden. Die Schadenshöhe ist aktuell nicht bekannt.

Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen entfernte sich ein schwarzer Pkw BMW vom Tatort in Richtung Ahlhorner Straße. Das Fahrzeug setzte seine Fahrt mit sehr hoher Geschwindigkeit über die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg, anschließend über die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg fort. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in Wildeshausen sowie auf dem Fluchtweg gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt alle Bürgerinnen und Bürger davor, sich derartigen Tatorten zu nähern. Es besteht die Gefahr, dass sich an jenen Tatorten noch gefährliche Stoffe befinden könnten, die nicht gänzlich detoniert sind, so dass eine mögliche Gefahr nicht ausgeschlossen werden könne.

