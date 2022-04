Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht vom 01.04.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Langelsheim. Am Donnerstagmittag kam es auf der Rosenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 8000,00 Euro entstand. Ein Wohnmobilfahrer bog von der L 515 in die Rosenstraße in Richtung Business-Park ein. Unmittelbar nach der Einmündung fuhr er rückwärts weil er beabsichtigte zu Wenden. Dabei übersah er den nun hinter ihm stehenden PKW Mercedes. Bei dem PKW wurde u.a. die Motorhaube aufgerissen, an dem geländegängigen Wohnmobil entstand kein Schaden.

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell