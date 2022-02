Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrskontrolle wegen eines defekten Rücklichts - Drogentest schlägt auf Kokain an

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagmittag (24.02.2022) einen 27-jährigen Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand. Gegen 11.15 Uhr fiel ihnen sein blauer VW in der Straße Am Hauptbahnhof wegen eines defekten Rücklichtes auf. Während der Verkehrskontrolle war der 27-Jährige sichtlich nervös. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens führten die Beamten einen Drogentest bei dem Mann durch. Dieser schlug auf Kokain an. Sie ordneten eine Blutprobe an, welche anschließend in einem nahegelegenen Krankenhaus entnommen wurde. Wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss fertigten die Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

