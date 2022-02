Polizei Hagen

POL-HA: Ein Leichtverletzter und fünf beschädigte Autos - 30-jähriger Autofahrer kollidiert mit geparktem PKW

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstagmorgen (24.02.2022) kollidierte ein 30-jähriger Autofahrer in Altenhagen mit einem geparkten PKW und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Gegen 06.30 Uhr fuhr der Hagener mit seinem Audi über die Fuhrparkbrücke in Richtung Eckesey. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er mit einem am dortigen Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt vier geparkte Autos zusammengeschoben und beschädigt. Der 30-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Audi, der geparkte Mercedes sowie ein Ford wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die beiden weiteren PKW, ein VW und ein Volvo, wiesen nach dem Unfall leichte Heckschäden auf. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf circa 21.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die Ermittlungen zur Unfallursache. (sen)

