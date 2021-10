Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt auf

Altenburg (ots)

Windischleuba: Am 12.10.2021, gegen 16:45 Uhr befuhren drei Fahrzeuge die B 7. Ein Pkw Renault und ein Pkw VW mussten am Abzweig Pähnitz verkehrsbedingt halten. Der 30-jährige Fahrer eines Pkw Citroen bemerkt dies nicht rechtzeitig und fuhr auf. Durch den Aufprall schob er die zwei vor ihm haltenden Fahrzeuge zusammen. Dabei wurden zwei Personen verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden und mussten abgeschleppt werden. Die B 7 wurde während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

