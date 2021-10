Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Rositz - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Rositz: Zwei Kinder (8, 9) riefen gestern Abend (12.10.2021) die Altenburger Polizei um Hilfe, so dass diese in der Folge polizeiliche Ermittlungen einleitete. Gegen 17:00 Uhr / 17:30 Uhr hielten sich die beiden Jungs auf einem Spielplatz im Bereich der Rositzer Schule auf, als sich insgesamt 5 bislang unbekannte Jugendliche (3x männlich/ 2x weiblich) dazugesellte. Diese beleidigten und bedrohten plötzlich die beiden Kinder und griffen diese mit Tritten körperlich an. Zudem nutzten die Jugendlichen die Fahrräder der beiden Junges und beschädigten diese dabei. Als die beiden Geschädigten die Polizei informieren wollten, nahmen die Angreifer kurzzeitig das Handy an sich. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Glücklicherweise blieben die beiden Jungs unverletzt. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den 5 Jugendlichen geben können. (RK)

