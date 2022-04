Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 01.04.2022

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Erneuter Wintereinbruch sorgte für hohes Einsatzaufkommen

Die heute in den frühen Morgenstunden zunehmenden Niederschläge, die zwischen 5-10 cm Neuschnee mit sich brachten, haben insbesondere im Berufsverkehr im Landkries Goslar zu erheblichen Behinderungen und einer Vielzahl von Unfällen geführt.

In den meisten der bis 10.00 Uhr registrierten 25 schnee- und glatteisbedingten Unfälle blieb es bei Blechschäden. Lediglich in zwei Fällen kam es zu leichteren Personenschäden.

Im Bereich Herrhausen geriet gegen 06.30 Uhr auf der B 243 Richtung Münchehof ein PKW in den Graben. (S. Foto) Der 19-jährige Fahrer wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht, wo sich die Verletzungen als leicht herausstellten. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sich auf dem VW Polo nur Sommerreifen befanden.

In GS-Jerstedt rutschte gegen 07.30 Uhr ein im Schulbetrieb eingesetzter Kleinbus gegen einen Baum. Durch splitterndes Glas wurde ein Schulkind leicht verletzt.

Durch liegengebliebene LKW entstanden zudem an vielen Örtlichkeiten im Kreisgebiet Engstellen, die zu temporären Rückstaus führten.

Bedingt durch die auf der B 243 zwischen Osterode und Seesen bestehende Baustelle, fuhren viele LKW anstatt über die Autobahn über die B 242 (Münchehof - Clausthal-Zellerfeld). Dies hatte zur Folge, dass LKW bei Bad Grund hängenblieben.

Die Räumdienste hatten alle Hände voll zu tun, um die "Liegenbleiber" durch teilweise priorisierte Räumungen zu mobilisieren. So auch im Bereich der B 241, Höhe "sieben Teiche" wo ein mit Säure beladener Gefahrgut-LKW im Kurvenbereich wegen starker Schneeglätte stehen geblieben war.

Aktuell zeichnet sich hinsichtlich des Unfallaufkommens etwas Entspannung ab.

Im Bereich der B 4 kommt es durch querstehende LKW noch zu Engpässen. Aktuell liegen keine witterungsbedingten Sperrungen vor.

GS-Jürgenohl

- Stromkabel entwendet

Ein bislang unbekannter Täter drang am 31.03.2022, zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr, in einen Kellerverschlag in der Danziger Straße ein. Hier durchsuchte er diesen nach Diebesgut und entwendete ein 16 Meter langes Stromkabel. Anschließend verließ er die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe wird auf 1.200 Euro geschätzt. Die Polizei Goslar bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell