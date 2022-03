Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Geparkter Pkw bei Unfallflucht beschädigt - Zeugin gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg

Am Montag, den 28.03.2022 im Zeitraum zwischen 15:45 Uhr und 15:50 Uhr stellte ein Autofahrer seinen schwarzen VW auf dem Parkplatz des Bahnhofs Marsberg ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass jemand in sein Auto gefahren ist. Der Pkw wurde hinten rechts beschädigt. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass als er sein Auto abgestellt hat, ein grüner Pkw gegenüber von seinem Auto stand. Eine Dame sei in das grüne Auto eingestiegen. Möglicherweise hat diese Frau etwas gesehen und kann Angaben zu der Unfallflucht machen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711

