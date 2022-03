POL-HSK: Drogenhändler im Kurpark - Beamte wurden bei Festnahme verletzt

Hochsauerlandkreis (ots) - Winterberg Im Tatzeitraum von Montag, 17.00 Uhr bis Dienstag, 08:30 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einer Skihütte in der Haarfelder Straße auf und gelangten so in den Innenraum. Dort entwendeten sie zwei Tresore mit Bargeld. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressetelle Volker Stracke Telefon: ...

