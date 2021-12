Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Bei Zusammenstoß leicht verletzt

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Dienstag in Stadtlohn bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 28-Jährige war gegen 16.00 Uhr mit ihrem Wagen auf der Thyssenstraße unterwegs. Als die Borkenerin nach links in die Borsigstraße abbog, stieß sie mit dem von links kommenden Fahrradfahrer zusammen: Der 31-Jährige hatte die Borsigstraße in Richtung Ottostraße befahren. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Stadtlohner in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

