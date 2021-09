Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210928 - 1185 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Hebeln an Fahrradschloss vor den Augen der Polizei - Festnahme

Frankfurt (ots)

(ro) Ein 29-jähriger Mann versuchte am gestrigen Montagabend in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs, vor den Augen von Zeugen und der Polizei, ein Fahrradschloss zu knacken und wurde in der Folge festgenommen.

Gegen 19:10 Uhr konnten Zeugen beobachten, wie der Mann einen abgeschraubten Sattel zweckentfremdete, indem er mit diesem versuchte, das Kettenschloss des gesicherten Fahrrads aufzubrechen. Zwei Polizeibeamte auf Streifenfahrt verhinderten dies und nahmen den Mann auf frischer Tat fest.

Auch die anschließende Behauptung des 29-Jährigen, dass es sich um das Fahrrad seines Freundes handele, entpuppte sich als unglückliche Lüge für ihn. Genau in diesem Moment kam der rechtmäßige Besitzer von einem Einkauf zurück und stellte klar, dass dem nicht so ist.

Der wohnsitzlose 29-Jährige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

