Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Ein Verletzter bei Auffahrunfall

Isselburg (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 2.000 Euro, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, gegen 17.00 Uhr in Isselburg ereignete. Ein 22 Jahre alter Autofahrer aus Hamminkeln hatte zu spät bemerkt, dass vor ihm ein 73 Jahre alter Autofahrer von der Straße Am Fenn nach links auf die Pferdehorster Straße abbiegen wollte und dazu verkehrsbedingt abgebremst hatte. Der Mann aus Gendringen (NL) erlitt leichte Verletzungen.

